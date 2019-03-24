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Паника в парижском Диснейленде: посетители приняли за стрельбу звуки сломанного эскалатора

17:31, 24 марта 2019
Мир
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Посетители ошибочно приняли громкие звуки сломанного эскалатора за стрельбу / фото Twitter

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Об этом сообщает Reuters.

Посетители ошибочно приняли громкие звуки сломанного эскалатора за стрельбу и взрывы.

Люди начали разбегаться, некоторые кричали, что слышали звуки стрельбы. На видео, снятых очевидцами, видно, как люди пытаются спрятаться и звонят родным, пишет “Европейская правда”.

Представитель полиции позже подтвердил, что тревога была ложной, никакой угрозы не для общественности не было.

"Ложная тревога, силы безопасности подтверждают, что угрозы нет. Пожалуйста, распространяйте информацию, которая поступает из надежного источника", - говорится в сообщении МВД Франции в Twitter.

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Теги: #Париж#авария в Диснейленде