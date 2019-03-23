Стало известно, когда опубликуют выводы по делу о вмешательстве России в президентские выборы США

В настоящее время генпрокурор США Уильям Барр пытается раскрыть основные выводы доклада Мюллера.

Основные выводы отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о вмешательстве России в американские выборы будут опубликованы в субботу вечером (в ночь на 24 марта по Киеву).

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Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник. Отмечается, что в настоящее время генпрокурор США Уильям Барр пытается раскрыть основные выводы доклада Мюллера.

«Генеральный прокурор хочет закончить работу сегодня», - добавил источник.

Также, по словам источника, Барру, возможно, понадобится больше времени, чтобы проверить имеющиеся факты. При этом Барр должен принят решение о полной или частичной публикации доклада Мюллера.

Как сообщал УНИАН, ранее республиканцы призвали генпрокурора США опубликовать отчет по «российскому делу».