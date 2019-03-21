Ангелы Victoria's Secret "засветили" горячие тела в крошечных бикини (фото)

На снимках модели Victoria's Secret на пляже демонстрируют купальники.

Бренд Victoria's Secret после трехлетнего перерыва решил выпустить новую коллекцию купальников к пляжному сезону 2019.

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На своей официальной странице в Instagram бренд поделился несколькими снимками из новой рекламной кампании. На снимках модели на пляже демонстрируют купальники в голубых и нежно-желтых оттенках, а "ангелы" - сексуальные черные бикини и модели более ярких оттенков, а также с цветочным принтом.

На официальном сайте Victoria's Secret уже можно посмотреть весь каталог этой коллекции и приобрести новинки. Цены стартуют с отметки в 1500 долларов.

Ранее УНИАН сообщал, как модели Victoria's Secret отметили День Валентина.