21st Century Fox стало частью Disney, сумма сделки составила $71,3 миллиарда
14:49, 20 марта 2019Мир
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Disney получит киностудию 21th Century Fox, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар».
Иллюстрация / REUTERS
Компания Walt Disney Company завершила процесс покупки кинокомпании 21st Century Fox, заплатив за нее $71 млрд.
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По договоренности, Disney получит киностудию 21th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар» и другие кинофраншизы.
В результате соглашения создадут новую компанию New Fox, в которую войдет вещательная компания Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox Newі.
О намерении Walt Disney Company выкупить 21st Century Fox стало известно в конце 2017 года.
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