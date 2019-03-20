21st Century Fox стало частью Disney, сумма сделки составила $71,3 миллиарда

Disney получит киностудию 21th Century Fox, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар».

Компания Walt Disney Company завершила процесс покупки кинокомпании 21st Century Fox, заплатив за нее $71 млрд.

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По договоренности, Disney получит киностудию 21th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериал «Симпсоны», фильмы «Люди-X», «Аватар» и другие кинофраншизы.

В результате соглашения создадут новую компанию New Fox, в которую войдет вещательная компания Fox Broadcasting, региональные телестанции Fox TV, а также кабельные каналы Fox Sports и Fox Newі.

О намерении Walt Disney Company выкупить 21st Century Fox стало известно в конце 2017 года.