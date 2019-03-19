Учился в Украине и управлял Казахстаном целых 29 лет: чем запомнился бывший сталелитейщик Назарбаев

Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку. Назарбаев был президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет - с апреля 1990 года.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в своем обращении к нации.

"Я был удостоен великой чести стать первым президентом независимой страны. Все эти годы народ поддерживал меня", - отметил Назарбаев в своей речи.

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Полномочия президента республики переданы председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Бывший глава Коммунистической партии Назарбаев правил Казахстаном с момента обретения независимости в 1991 году. Его долгое авторитарное правление сталкивалось с небольшими проблемами со стороны слабых оппозиционных партий.

Назарбаев родился в 1940 году и пришел к власти в 1989 году в качестве первого секретаря Коммунистической партии Казахстана, а в следующем году был избран президентом.

Он был переизбран после распада Советского Союза в 1991 году, и с тех пор еще 4 раз - практически без сопротивления оппозиции - последний раз в 2015 году.

Сразу же по окончанию средней школы Нурсултан Абишевич, желая как можно быстрее встать на ноги и материально помогать родителям, решил стать металлургом и отправился в Темиртау, где стартовала большая стройка металлургического комбината.

В качестве молодого специалиста он был направлен на обучение в профессионально-техническое училище в Украину в город Днепродзержинск.

Он остается популярным среди многих простых казахов. Его сторонники говорят, что он сохранил межэтническое согласие и стабильность во время реформы в 1990-х годах и широко признан за впечатляющий экономический рост страны в первое десятилетие нового тысячелетия.

Назарбаев сосредоточил обширные полномочия в своих руках, и оппозиция обвиняет его в подавлении инакомыслия.

Западные страны отмечают непрозрачность и нечестность выборов, проходивших в Казахстане за время правления Назарбаева. Помимо этого, Казахстан занимает плохие позиции в рейтингах свободы слова, уровня коррупции, демократических институтов, что также связывают с президентским режимом.

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По словам Назарбаева, демократия является долгосрочной целью, но эта стабильность может оказаться под угрозой, если изменения будут слишком быстрыми.

Назарбаев считается рекордсменом во всем мире по длительности пребывания у власти и успешно правит Казахстаном уже более 25 лет. В 2007 году за свои "заслуги перед родиной и достижения на занимаемом посту" парламент Казахстана утвердил за Назарбаевым право занимать должность президента пожизненно.

Известно, что женился казахский лидер еще в ранней молодости, в 1962 году на Саре Канукаевой, с которой познакомился в доменном цеху родного меткомбината.

В честь Назарбаева установлены несколько памятников с изображением бывшего сталелитейщика, названы университет и сеть школ.