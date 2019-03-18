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Полиция Утрехта задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая

19:59, 18 марта 2019
Мир
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Полиция в Утрехте / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщает DW.com со ссылкой начальника полиции Утрехта. О подробностях задержания пока не сообщается.

Утром в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте в трамвае неизвестный открыл стрельбу по пассажирам, преступнику удалось скрыться.

В результате стрельбы три человека погибли и 9 получили ранения. В то же время, по данным Sky News, ранения получили пять человек, а не девять.

По словам городского головы, трое из пострадавших получили тяжелые ранения. Не исключено, сообщил мэр, в городе действовал не один, а несколько преступников. В городе уровень угрозы подняли до высокого. В частности, эвакуировали все мечети, школы находятся под охраной полиции.

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Теги: #полиция#Нидерланды