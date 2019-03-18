Полиция Утрехта задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая
Нидерландская полиция задержала подозреваемого в кровавой стрельбе в Утрехте.
Об этом на своей странице в Twitter сообщает DW.com со ссылкой начальника полиции Утрехта. О подробностях задержания пока не сообщается.
#BREAKING: Dutch police arrest Utrecht shooting suspect, says Utrecht police chief— DW News (@dwnews) 18 марта 2019 г.
More: https://t.co/RJI0uTyCcxpic.twitter.com/ews0dPSjgS
Утром в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте в трамвае неизвестный открыл стрельбу по пассажирам, преступнику удалось скрыться.
В результате стрельбы три человека погибли и 9 получили ранения. В то же время, по данным Sky News, ранения получили пять человек, а не девять.
По словам городского головы, трое из пострадавших получили тяжелые ранения. Не исключено, сообщил мэр, в городе действовал не один, а несколько преступников. В городе уровень угрозы подняли до высокого. В частности, эвакуировали все мечети, школы находятся под охраной полиции.