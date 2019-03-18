Полиция Утрехта задержала подозреваемого в расстреле пассажиров трамвая

В результате утренней стрельбы три человека погибли.

Нидерландская полиция задержала подозреваемого в кровавой стрельбе в Утрехте.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает DW.com со ссылкой начальника полиции Утрехта. О подробностях задержания пока не сообщается.

Утром в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте в трамвае неизвестный открыл стрельбу по пассажирам, преступнику удалось скрыться.

В результате стрельбы три человека погибли и 9 получили ранения. В то же время, по данным Sky News, ранения получили пять человек, а не девять.

По словам городского головы, трое из пострадавших получили тяжелые ранения. Не исключено, сообщил мэр, в городе действовал не один, а несколько преступников. В городе уровень угрозы подняли до высокого. В частности, эвакуировали все мечети, школы находятся под охраной полиции.