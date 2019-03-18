В Утрехте неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая, есть пострадавшие

Правоохранительные органы Нидерландов не исключают "террористический мотив" преступления.

Утром в понедельник, 18 марта, в Утрехте в трамвае открыли стрельбу по пассажирам.

По данным голландского издания AD, стрельбу вели несколько человек, которые скрылись с места происшествия, передает Медуза.

Несколько пассажиров получили ранения. Точное число пострадавших пока не сообщается. Правоохранительные органы Нидерландов не исключают "террористический мотив" преступления.

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Место происшествия - недалеко от остановки "Площадь 24 октября" - оцеплено полицией, туда прибыли бригады скорой помощи.

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени, добавляет Би-Би-Си. Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. Мотив нападавшего пока неизвестен.

"Мужчина начал бешено стрелять", - рассказал один из свидетелей инцидента порталу NU.nl.

Ранее УНИАН сообщал, что в бразильском городе Сузано в штате Сан-Паулу двое молодчиков устроили стрельбу в начальной школе Raul Brasil, расстреляли шестерых детей и двух учителей, а затем покончили с собой. Еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения, большинство из них - дети.