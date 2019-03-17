Мэй призвала депутатов быть патриотами и поддержать соглашение по Brexit

На этой неделе она в третий раз попытается добиться одобрения парламентом своей сделки о выходе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если депутаты не поддержат ее соглашение о Brexit до саммита Европейского совета в четверг, то Лондон не покинет ЕС в течение многих месяцев, "если вообще когда-нибудь покинет".

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на статью Мэй в Sunday Telegraph.

"Мэй отметила, если Brexit будет отложено на столь длительный срок, что Британии придется принять участие в выборах в Европарламент в мае, это станет "мощным символом коллективного политического провала парламента", - говорится в сообщении.

Премьер-министр призвал британских депутатов "стоять вместе, как демократы и патриоты", чтобы поддержать ее соглашение о Brexit.

"После того, как парламент на прошлой неделе отказался оставить Евросоюз без соглашения и отказался поддержать второй референдум о Brexit, Мэй убеждает депутатов, что ее соглашение "является единственным выходом из нынешнего тупика", - напоминает издание.

Ожидается, что на этой неделе Мэй третий раз попытается добиться одобрения парламентом своей сделки о выходе.

Если поддержит ее соглашение на этой неделе, Мэй заявила, что будет стремиться краткого технической отсрочки Brexit для принятия необходимого законодательства.

Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не утвердит соглашение о выходе или не предоставит четкой альтернативы, заявили ранее источники в Елисейском дворце.