Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее соглашение по выходу из ЕС на следующей неделе.

Парламент Великобритании проголосовал за то, чтоб попросить ЕС о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.

За это решение проголосовали 412 депутатов, 202- проголосовали против, сообщает BBC.

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Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее соглашение по выходу из ЕС на следующей неделе.

В случае, если за соглашение не проголосуют, по словам Мєй, она будет просить более длительную отсрочку, но любая задержка должна быть согласована с остальными 27-ю странами ЕС.

Ранее сегодня, палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения нового референдума о выходе страны из Европейского Союза.