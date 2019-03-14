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Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

21:22, 14 марта 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

За это решение проголосовали 412 депутатов, 202- проголосовали против, сообщает BBC.

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Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если депутаты поддержат ее соглашение по выходу из ЕС на следующей неделе.

В случае, если за соглашение не проголосуют, по словам Мєй, она будет просить более длительную отсрочку, но любая задержка должна быть согласована с остальными 27-ю странами ЕС.

Ранее сегодня, палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения нового референдума о выходе страны из Европейского Союза.

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Теги: #Британия#Евросоюз#Brexit