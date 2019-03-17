Видео массовой бойни в Новой Зеландии разошлось миллионами копий

Более 1,2 миллиона видеороликов Facebook заблокировал при загрузке.

Facebook удалил 1,5 миллиона видеокопий с моментом нападения террориста на прихожан мечети в Новой Зеландии.

Об этом сообщает администрация соцсети.

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«За первые 24 часа мы заблокировали 1,5 миллиона видеокопий бойни (в Новой Зеландии, - ред.) по всему миру, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке», - говорится в сообщении.

Также Facebook удаляет все отредактированные ролики, не демонстрирующие чувствительный контент, над этим работают как живые модераторы, так и программные алгоритмы.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 50 человек, еще около 20 получили ранения.

Полиция задержала подозреваемого террориста. 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который сам относит себя к расистам, вел прямую интернет-трансляцию нападения на две мечети в пятницу. Он снимал то, как стрелял в мужчин, женщин и детей с близкого расстояния в мечети "Аль-Нур". Затем было совершено нападение на другую мечеть.

Незадолго до нападения Таррант опубликовал 37-страничный манифест "Великая замена" ("The Great Replacement"), в котором развивал идею "белого геноцида". В нем сказано, что мужчина задумал нападение в 2017 году во время поездки в Европу.

Выложивший в сеть манифест мужчина, как сообщают австралийские СМИ, жил в городе Графтон, в 600 км от Сиднея. Раньше он работал в спортзале.

К радикализации автора документа, как он сам утверждает, привело наблюдение за событиями в Европе. В качестве примера он привел нападение в апреле 2017 года в Стокгольме, ответственность за которое взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Кроме того, автор манифеста писал о мигрантах во Франции.