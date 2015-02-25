В Турции разбились два боевых самолета: погибли 4 пилота

В катастрофе погибли все четыре пилота, заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала, передает ТАСС.

По предварительным данным, самолеты, скорее всего, столкнулись в воздухе. Также рассматривается воздействие плохой погоды на полет.

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Представители Департамента по стихийным бедствиям и катастрофам уже обнаружили обломки обоих самолетов. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв в воздухе. Идет расследование.