В Турции разбились два боевых самолета: погибли 4 пилота
03:29, 25 февраля 2015Мир
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Два военных самолета F-4 во время учебного полета потерпели катастрофу в провинции Малатья на востоке Турции
В Турции разбились два боевых самолета: погибли все пилоты vpk.name
В катастрофе погибли все четыре пилота, заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала, передает ТАСС.
По предварительным данным, самолеты, скорее всего, столкнулись в воздухе. Также рассматривается воздействие плохой погоды на полет.
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Представители Департамента по стихийным бедствиям и катастрофам уже обнаружили обломки обоих самолетов. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв в воздухе. Идет расследование.
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