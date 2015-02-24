Исчезнувший малазийский «Боинг» кто-то намеренно увел с курса в сторону Антарктиды

Такой вывод сделали эксперты по авиационным катастрофам после анализа спутниковых данных самолета, который летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The New Zealand Herald.

Специалисты не исключают, что к изменению маршрута могли быть причастны злоумышленники. По их данным, после того, как борт пропал с экранов радаров, он находился в полете еще несколько часов. Самолет успел сделать три поворота, в результате чего «Боинг» направился на юг — в сторону Антарктиды.

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Такие манипуляции, по мнению эксперта Малкольма Бреннера, говорят о том, что «кто-то намерено увел лайнер с курса».

«Боинг 777», следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран мира. Пока нет никаких сведений о том, что могло произойти с лайнером. Предполагается, что авиакатастрофа произошла в южной части Индийского океана.