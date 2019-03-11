При крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, которая произошша 10 марта, погибли 19 сотрудников Организации Объединенный Наций. Об этом сообщили в Центре новостей ООН.

Шестеро жертв работали во Всемирной продовольственной программе, шестеро - сотрудников офиса в Найроби, по двое - в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека и в Международном союзе электросвязи. Также погибли по одному сотруднику Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международной организации миграции в Южном Судане, Всемирного банка, миссии ООН в Сомали.

Сотрудники ООН летели на саммит Ассамблеи программы ООН по окружающей среде.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.