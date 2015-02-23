В Голливуде началась церемония вручения "Оскара"

Вести церемонию пригласили Нила Патрика Харриса, американского актера, певца и иллюзиониста, сообщает РИА Новости Украина.

Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона и "Бердмен" Алехандро Гонсалеса Инъяриту. У каждого из фильмов по 9 номинаций

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В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" был поставлен новый рекорд — заявки подали 83 страны. Украину в этой категории представляла лента Олеся Санина "Поводырь", нофильм не не попал в шорт-лист.