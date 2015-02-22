В Австралии хотят ужесточить иммиграционные законы

Австралия рассмотрит меры по ужесточению своей юридической и иммиграционной системы в ответ на захват заложников в декабре прошлого года в Сиднее, когда двое заложников погибли. Об этом заявил австралийский премьер-министр Тони Эбботт, передает BBC.

По словам Эбботта, вооруженный исламист - иммигрант из Ирана, против которого уже были выдвинуты обвинения в убийстве, - был "монстром, который не должен был быть в Австралии и не должен был быть отпущен под залог".

Премьер-министр сделал это заявление во время обнародования первого официального отчета об обстоятельствах этого теракта.

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В отчете делается вывод, что ни одна из иммиграционных или правоохранительных организаций не могла бы предотвратить эту трагедию, однако Тони Эбботт заявил, что в целом это показывает провал всей существующей системы.

Он также добавил, что власти должны будут провести черту между тем, где кончаются права личности и начинается защита населения.