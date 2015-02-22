В США две тысячи заключенных устроили беспорядки в тюрьме
Более двух тысяч заключенных тюрьмы американского города Рэймондвилл, штат Техас, почти двое суток протестовали против плохого качества медицинского обслуживания.
Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщает Lenta.ru по информации Reuters.
Правоохранительным органам совместно с сотрудниками тюрьмы практически удалось взять ситуацию под контроль. Пострадавших в ходе беспорядков нет.
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Конфликт между тюремщиками и заключенными, основная масса которых нелегально прибыли в США из Мексики, начался утром в пятницу, 20 февраля. Протестующие собрались в прогулочном дворе и сожгли нескольких палаток, которые служили в качестве тюремного жилья.
Охране пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы прекратить беспорядки. Никому из преступников при этом не удалось сбежать.
Как передает Associated Press, почти 2,8 тысячи заключенных тюрьмы будут переведены в другие исправительные учреждения.
Отмечается, что заключенные жаловались на то, что им отказывали в госпитализации, не предоставляли необходимых лекарств, а также по-долгу, иногда больше недели, не оказывали профессиональной медицинской помощи.