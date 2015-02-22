В США две тысячи заключенных устроили беспорядки в тюрьме

Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Правоохранительным органам совместно с сотрудниками тюрьмы практически удалось взять ситуацию под контроль. Пострадавших в ходе беспорядков нет.

Читайте такжеВ Житомирской области заключенные получали зарплату 7,3 гривни в месяц

Конфликт между тюремщиками и заключенными, основная масса которых нелегально прибыли в США из Мексики, начался утром в пятницу, 20 февраля. Протестующие собрались в прогулочном дворе и сожгли нескольких палаток, которые служили в качестве тюремного жилья.

Охране пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы прекратить беспорядки. Никому из преступников при этом не удалось сбежать.

Как передает Associated Press, почти 2,8 тысячи заключенных тюрьмы будут переведены в другие исправительные учреждения.

Отмечается, что заключенные жаловались на то, что им отказывали в госпитализации, не предоставляли необходимых лекарств, а также по-долгу, иногда больше недели, не оказывали профессиональной медицинской помощи.