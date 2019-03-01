В Кремле подтвердили, что обсуждают вопрос о единой валюте России и Беларуси

Ранее президент Беларуси заявил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.

В Кремле заявили, что вопрос о единой валюте Российской Федерации и Республики Беларусь должен обсуждаться, но конкретики пока нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы белорусского государства Александра Лукашенко.

«Дело в том, что определенные действия, в том числе по общей валюте, - это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства», - сказал Песков.

Он уточнил, что все это является предметом «экспертного разговора», и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.

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При этом Песков не стал комментировать заявления Лукашенко о том, что практически все население Беларуси проголосовало бы против включения в состав России, если бы такой референдум проводился, а заявил, что отношения между странами являются «союзными и братскими».

«Вот это вот теплое отношение к Белоруссии, конечно, я думаю, что, наверное, у нас доминирует. А в основном я не берусь комментировать», - сказал Песков.

По его словам, встреча президентов РФ и Беларуси пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организована.

Ранее Лукашенко заявил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.

При этом президент Беларуси заявил, что согласен, чтобы эмиссионный центр единой валюты располагался на территории России.

В то же время белорусский президент отметил, что если сегодня провести референдум на тему объединения с Россией, 98% белорусов проголосуют против.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.