Генсек НАТО призвал Россию вывести войска с востока Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что боевики на востоке Украины не выполняют режим прекращения огня, и призывает Россию вывести свои войска и повлиять на боевиков, чтобы заставить их выполнить Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Риге перед началом неформального заседания министров обороны стран ЕС.

Столтенберг отметил, что это заседание проходит "в критическое время для европейской безопасности". "На востоке Украины мы видим очень сложную ситуацию, которая ухудшается. Мы видим, что режим прекращения огня не уважается, что сепаратисты подвигаются вперед, особенно вокруг Дебальцево, и что они используют современное оружие, чтобы атаковать украинские Вооруженные силы", - сказал генсек НАТО.

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Столтенберг вновь заявил, что Россия "оказывает сепаратистам свою поддержку, поставляя им тяжелое вооружение, современное оружие, военные силы". Кроме того, режим прекращения огня срывается еще и потому, что наблюдатели миссии ОБСЕ не имеют доступа для отслеживания ситуации на месте.

"Я призываю Россию вывести все свои войска с востока Украины, прекратить свою поддержку сепаратистов, уважать Минские договоренности и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы заставить их уважать режим прекращения огня", - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН по Украине.

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"Минские договоренности и режим прекращения огня остаются важными инструментами, которые есть у нас, чтобы достичь мирного разрешения конфликта в Украине. Поэтому я призываю все стороны выполнить Минские договоренности в полном объеме и уважать режим прекращения огня", - подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, сейчас главный фокус сосредоточен на том, чтобы заработал режим прекращения огня, и на поддержке всех усилий, чтобы "увидеть выполнение договоренности о прекращении огня и других элементов Минских договоренностей, в частности, вывод тяжелого вооружения от линии соприкосновения".

"НАТО будет продолжать оказывать сильную политическую поддержку Украине, поддерживая ее независимость и территориальную целостность. Мы будем также оказывать практическую поддержку, помогая в проведении реформы Вооруженных сил", - сказал Столтенберг.

Ранее УНИАН сообщал, что командующий сил НАТО в Европе заявил о "прямом российском военном вмешательстве" под Дебальцево.