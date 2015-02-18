В Украине необходимо прекратить огонь и начать конституционную реформу - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД непризнанной Южной Осетии.

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"Мы обменялись мнениями относительно ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанного 12 февраля в Минске комплекса мер по выполнению соответствующих договоренностей, и подчеркнули безальтернативность прекращения огня. Мы выступаем, чтобы это произошло повсеместно, включая так называемый дебальцевский котел, и за то, чтобы остальные положения минских документов, включая и начало политического процесса, процесса конституционной реформы, начали осуществляться немедленно согласно сроков, которые были согласованы", - сказал Лавров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Дебальцево заметили действующего заместителя командующего Сухопутных войск РФ.