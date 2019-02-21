Мэй заявила о прогрессе на переговорах с Юнкером относительно Brexit

Председатель ЕК и британский премьер встретились в среду вечером.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей

Brexit: Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии

удалось добиться прогресса на переговорах с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по Brexit.

"Мы договорились, что работа по поиску решения будет продолжаться в темпе, время имеет большое значение, и в наших интересах, чтобы, когда Великобритания покинет ЕС, она делала это упорядоченно. Таким образом мы добились прогресса", - сказал британский премьер по итогам переговоров, пишет ТСН.uа.

Глава ЕК и британский премьер встретились в среду вечером, чтобы подвести итоги их совместных усилий по обеспечению упорядоченного выхода Великобритании из ЕС в соответствии с процессом, начатом 7 февраля, отмечается в распространенном совместном заявлении сторон.

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Речь шла в первую очередь о страховочном плане (backstop) для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Накануне парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, которая предусматривает возможность покинуть ЕС только при условии соглашения с Брюсселем. Вместе с тем, британские парламентарии высказались против отсрочки Brexit.

Напомним, 10 декабря Европейский суд решил, что Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Европейского Союза и отозвать соответствующий документ из Европейского Совета.

Вечером 14 ноября правительство Великобритании после более чем пяти часов переговоров дала "зеленый свет" проекту соглашения о выходе страны из состава Евросоюза. Перед тем текст соглашения на техническом уровне заверили представители от ЕС и Великобритании. Спустя неделю, 25 ноября, эту сделку утвердили лидеры стран-членов ЕС, однако сделка могла заблокировать Испания, ведь требовала четкости в вопросе британской заморской территории Гибралтар.