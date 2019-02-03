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Британия имеет план эвакуации королевской семьи в случае беспорядков из-за Brexit - СМИ

16:56, 03 февраля 2019
Мир
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Великобритания эвакуирует королевскую семью в случае беспорядков из-за Brexit / фото royal.uk

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные газеты.

Так, согласно информации со ссылкой на правительственные источники, план аварийной эвакуации существует со времен холодной войны, но теперь был перепрофилирован в случае гражданских беспорядков после Brexit.

Согласно этому плану, королевская семья, включая королеву Елизавету, переедет в безопасные места подальше от Лондона.

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Теги: #Brexit#королевская семья Великобритании