Путин считает, что некоторые страны уже поставляют оружие в Украину

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, пишет "Апостроф".

"По нашим данным оружие уже поставляется", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о реакции России на возможность поставок оружия Украине.

При этом Путин отметил, что поставки Украине оружия от международного сообщества не изменят ситуацию на Донбассе коренным образом.

"Впрочем вне зависимости от количества предоставленной Украине военной помощи, ситуация на Донбассе коренным образом не изменится. Может лишь увеличится количество жертв. У большинства военнослужащих Украины нету желания участвовать в братоубийственной войне. Тем временем у ополченцев есть сильное желание защитить свою территорию", - сказал президент РФ.

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По словам Путина, ответственность за продолжение боевых действий на востоке Украинылежит на украинских властях.

"Все, что сейчас там происходит, связанно только с одним – официальные украинские власти в третий раз приняли решение о начале боевых действий с применением армии. Сначала о начале АТО объявил Александр Турчинов, потом президент Петр Порошенко принял решение возобновить боевые действия, и вот теперь это случилось в третий раз", - сказал Путин.