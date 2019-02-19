Кадыров назначил и.о. главы Чечни (документ)

Кадыров написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева и.о. руководителя региона.

Соответствующее распоряжение Рамзана Кадырова опубликовано на сайте администрации главы и правительства Чечни.

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"Исполнение обязанностей главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", - говорится в документе.

В Конституции Чеченской Республики есть статья, согласно которой глава региона может назначить преемника на время отпуска или болезни.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что временно снял с себя обязанности из-за болезни.

Кадыров рассказал, что простудился - у него поднялась температура, начался грипп, и он чувствовал небольшое недомогание. "Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня", - написал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал комментарий после того, как редакция "Новой газеты" обратилась к московским властям с просьбой запретить ему въезд в Москву.