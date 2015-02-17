Президент Польши: Было бы ошибкой отказываться от продажи оружия Украине

Нельзя исключать продажи оружия Украине Польшей, поскольку это означало бы добровольный отказ от средств воздействия на ситуацию.

Об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский в интервью телеканалу TVN24, передает Европейская правда.

"Сейчас мы не продаем оружие Украине, потому что им особенно не за что его покупать. Однако исключать такую опцию было бы ошибкой, поскольку это означало бы потерю рычагов влияния на ситуацию", - заявил он.

Однако, по его словам, США и другие страны пока только заявляют о возможных поставках оружия, но ничего не делают.

"Потому что трудно себе представить военное урегулирование этого конфликта. В войне у Украины - небольшие шансы, но она имеет право себя защищать", - подчеркнул президент.

Читайте такжеМинобороны уже составило и передало США список необходимого вооружения - Бирюков

Кроме того, он назвал "несерьезной" идею направить на Донбасс польских военных.

Комментируя неучастие Польши в урегулировании кризиса в Украине, Бронислав Коморовский отметил, что не хочет обвинять своего украинского коллегу, выбравшего Германию и Францию, поскольку это "определяющие для политики ЕС" страны.

По его словам, Польша уже сыграла свою "решающую роль", когда была единственным адвокатом европейского пути Украины в Европе.

"Сегодня мы должны гордиться тем, что нам удалось убедить другие европейские страны направить миссию в Украину", - отметил Коморовский.