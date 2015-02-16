Во Франции задержали пятерых подростков за осквернение еврейских могил
23:16, 16 февраля 2015Мир
1420 0
Во Франции полиция задержала пять человек в рамках расследования дела об осквернении могил на еврейском кладбище.
Во Франции задержали пятерых подростков за осквернение еврейских могил / franceinfo.fr/Maxppp
Об этом заявил прокурор муниципалитета Саверн, сообщает Украинская правда со ссылкой на французскую радиостанцию RFI.
По информации прокурора, всем задержанным - от 15 до 17 лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.
Читайте такжеВандалы повредили сотни могил на еврейском кладбище во Франции
Как сообщалось, в воскресенье на востоке Франции былиосквернены около 300 еврейских могил. На надгробиях были нарисованы свастика и нацистские лозунги.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс обратился к евреям,которые живут на территории страны, с призывом не эмигрировать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter