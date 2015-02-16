Во Франции задержали пятерых подростков за осквернение еврейских могил

Об этом заявил прокурор муниципалитета Саверн, сообщает Украинская правда со ссылкой на французскую радиостанцию RFI.

По информации прокурора, всем задержанным - от 15 до 17 лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

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Как сообщалось, в воскресенье на востоке Франции былиосквернены около 300 еврейских могил. На надгробиях были нарисованы свастика и нацистские лозунги.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс обратился к евреям,которые живут на территории страны, с призывом не эмигрировать.