В США мужчина открыл стрельбу на предприятии, ранены четверо полицейских

Преступник - нынешний или бывший сотрудник предприятия. Он был вооружен пистолетом с лазерным прицелом.

Четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в городе Аврора в американском штате Иллинойс, в пятницу, 15 февраля.

Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.

Полиция сообщила, что стрелявший "больше не является угрозой". Правоохранители остаются на месте происшествия для расследования обстоятельств преступления. Раненые полицейские находятся в стабильном состоянии.

Стрельба произошла в компании Henry Pratt Company, которая является одним из крупнейших производителей клапанов для питьевой воды, сточных вод, электроэнергии и промышленных рынков в Северной Америке.

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Джон Пробст, который работает в этой компании и кому удалось убежать с места стрельбы, рассказал журналистам, что узнал в стрелку своего коллегу. По словам свидетеля, нападавший имел "пистолет с лазером".

Как сообщает Голос Америки, нападавший убил, как минимум, одного человек и ранил еще нескольких. Среди раненых - сотрудники полиции и "многочисленные гражданские лица", которые были доставлены в местные госпитали.

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президенту Дональду Трампу было сообщено об инциденте.

Город Аурора, с населением около 200 тыс человек, находится примерно в 70 км к западу от Чикаго.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в Чикаго в результате перестрелки рядом с баром погибли два человека, еще пять ранены.