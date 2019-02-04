В Чикаго в результате стрельбы погибли два человека, еще пять ранены

По данным полиции, трое раненых находятся в удовлетворительном состоянии.

В Чикаго в результате перестрелки рядом с баром погибли два человека, еще пять ранены.

Об этом пишет Сhicago sun times.

«Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго», - говорится в сообщении.

По данным полиции, перестрелка произошла около 2:00 утра в воскресенье,3 февраля после того, как в баре «Рейнольд» произошла драка.

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Один из нападавших открыл огонь из серебряного Ford по толпе посетителей бара, которые вышли на улицу. На данный момент неизвестно, был ли кто-нибудь из его мишеней участником драки, или нападавший стрелял наугад. Автомобиль уехал с места происшествия.

Двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет скончались после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета. Еще один человек находится в критическом состоянии.

По данным полиции, трое раненых находятся в удовлетворительном состоянии.