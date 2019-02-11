Польша "похоронила" планы России по Балтийскому морю - эксперт

По мнению военного эксперта, у ВМС Польши есть дивизион береговой охраны с ракетами, которые смогут блокировать движение российских судов по Балтийскому морю.

Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что Польша «похоронила» планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море.

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Об сообщает Defence24. По мнению эксперта, у ВМС Польши есть дивизион береговой охраны с ракетами NSM дальность полета в 220 км, что позволяет блокировать движение российских судов по Балтийскому морю.

Кроме того, эксперт отметил, что вскоре в Польше могут появиться новые фрегаты, но они не смогут обеспечить противовоздушную защиту со стороны моря, поэтому российские военные смогут устранить их «быстро и дешево».

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Польши заявил, что "Северный поток-2" приведет к потере Украиной защищенности от расширенной агрессии РФ.