Вручение кинопремии BAFTA: Британская киноакадемия назвала лучший фильм

Исторический фильм "Фаворитка", в котором главные роли исполнили Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс, был лидером по количеству заявленных номинаций.

В воскресенье, 10 февраля, в Лондоне состоялась 72-я церемония вручения наград Британской академии кино - и телевизионных искусств BAFTA.

Больше всего наград получил фильм "Фаворитка", сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Исторический фильм, в котором главные роли исполнили Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс, был лидером по количеству заявленных номинаций – 12. В семи номинациях соревновались фильмы "Богемная рапсодия", "Рома", "Человек на Луне" и "Звезда родилась".

В итоге лучшим британским фильмом был назван именно "Фаворитка". Кроме этого, эта лента стала победителем в номинациях "Лучшая женская роль" (Оливия Колман), "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший грим и прически", "Лучшая женская роль второго плана" (Рейчел Вайс), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший дизайн костюмов".

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"Фаворитка" рассказывает о борьбе двух женщин Сары Черчилль и ее кузины Абигейл за плыл над королевой Анной, которая теряет как физическое, так и психическое здоровье. События фильма происходят в начале 18-го столетия.

Несмотря на то, что лента получила наибольшее количество наград, в главной номинации – "За лучший фильм" – победил "Рома" мексиканского режиссера Альфонса Куарона. Эта лента также получила номинацию "Лучший фильм не на английском языке", "Лучший режиссер" и "Лучший оператор-постановщик".

Фильм рассказывает о жизни мексиканской семьи в начале 1970-х годов, судьба которой полностью меняется после расстрела студенческой демонстрации во время католического праздника в Мехико (неофициально это событие, произошедшее в июне 1971 года, получило название "Резня тела Христова").

Лучшим актером был признан Рами Малека за роль музыканта Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия". Эта лента также победила в номинации "Лучший звук".

Церемония BAFTA обычно проходит между двумя главными кинематографическими церемониями США - "Золотой глобус" и "Оскар".

Как сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Главную награду за лучший актерский состав в художественном фильме - получил супергеройский блокбастер "Черная пантера".