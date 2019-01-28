Гильдия киноактеров США выбрала лучший фильм

Главную награду - за лучший актерский состав в художественном фильме - получил супергеройский блокбастер «Черная пантера».

В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Главную награду - за лучший актерский состав в художественном фильме - получил супергеройский блокбастер «Черная пантера». Читайте такжеОскар 2019: названы претенденты на самую престижную кинопремию (видео) Этот фильм также удостоен премии за лучшую команду каскадеров. Приз за лучшую женскую роль получила Гленн Клоуз («Жена»). Премией за лучшую мужскую роль награжден Рами Малек («Богемская рапсодия»). Лучшей актрисой второго плана стала Эмили Блант («Тихое место»); лучшим актером второго плана - Махершала Али («Зеленая книга»). Премию за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале получила команда сериала «Это мы». Среди комедийных сериалов аналогичной награды удостоен актерский состав «Удивительной миссис Мейзел».

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