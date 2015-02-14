В Канаде полиция предотвратила массовый расстрел людей террористами

Сотрудники канадской полиции сообщили о предотвращении готовящегося массового расстрела жителей города Галифакс (провинция Новая Шотландия) в День святого Валентина, пишет РИА Новости.

По сообщению правоохранительных органов, в ходе проведенной спецоперации удалось арестовать трех предполагаемых террористов: 23-летнюю женщину, а также двоих мужчин — в возрасте 20 и 17 лет. Четвертый подозреваемый — молодой человек 19 лет — был обнаружен погибшим при невыясненных обстоятельствах в собственном доме, когда полиция пришла, чтобы арестовать его.

Читайте такжеАкции солидарности с жертвами терактов в Париже состоялись в КанадеКак отмечается, злоумышленники планировали 14 февраля отправиться в одно из мест большого скопления людей в Галифаксе, "чтобы открыть беспорядочную стрельбу по мирным гражданам, а после — покончить с собой". Также уточняется, что двое заговорщиков — американка из Иллинойса и канадец из Тимберлеи — имели доступ к оружию.

"Мы хотим, чтобы люди знали: мы были осведомлены, действовали оперативно и предотвратили угрозу", — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте Королевской канадской конной полиции в Facebook.