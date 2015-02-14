Ошибка в минском договоре доказывает участие России в украинском конфликте - финские политологи

Об этом заявляют сотрудники Института внешней политики Финляндии, которые исследовали текст договора, сообщает финское издание Yle.

Политологи заметили, что в пункте, в котором прописано, что тяжелое вооружение должно быть отведено от границ фронта, подробно перечисляются все виды вооружений. Среди них упоминается реактивная система залпового огня "Торнадо-С".

По словам исследователей института, подобных комплексов вооружений нет ни у одной другой страны, кроме России. РСЗО "Торнадо-С" поступили на вооружение в 2012 году, и их не продавали за границу.

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"Если в конфликте применяются "Торнадо-С", то они могли поступить только из России", - сообщают сотрудники Института внешней политики Финляндии.

Политологи считают, что эта ракетная система могла появиться в тексте соглашения случайно. Однако как Россия, так и донбасские сепаратисты одобрили этот текст.