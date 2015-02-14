Мурманские контрактники пожаловались на принуждение ехать в Украину – СМИ

Об этом сообщил член президентского Совета по правам человека Сергей Кривенко, передает "Дождь".

9 февраля Кривенко направил в министерство обороны РФ запрос с требованием проверить эту информацию.

Для встречи с контрактниками Кривенко приезжал в Мурманскую область. Они заявили, что недавно были переведены на полигон, расположенный примерно в сотне километров от их части, для прохождения боевого слаживания.

"Их стали готовить по другим военно-учетным специальностям — обычными стрелками и так далее", — сообщил Кривенко.

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"И потом выступает перед ними командир их части и говорит, что они отправляются в командировку в Ростовскую область, где, возможно, будут переходить границу для выполнения боевых приказов", - добавил член СПЧ.

На вопрос об основаниях для командировки полковник "вразумительно" ответить не смог. Вместо этого офицер "начал говорить про патриотические вещи — что там идет война, что нужно помогать, нужно защищать русских людей, которые гибнут под бомбами украинцев", рассказал правозащитник.

За отказ от поездки командир пригрозил увольнением.

Контрактники заявили, что отказываются ехать под Ростов в отсутствие письменного приказа и напишут соответствующие рапорты.

При этом правозащитнику военные сообщили, что хотят продолжать службу.

Военнослужащие в жалобах также указали, что на полигон их везли в покрытых брезентом кузовах "КамАЗов" без отопления при температуре минус 10-15 градусов, а на полигоне, по их словам, есть проблемы с питанием.

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По данным Кривенко, в Мурманскую область для разбирательства отправилась комиссия Минобороны.

Ранее мурманская правозащитница Ирина Пайкачева рассказала о 23 мурманских контрактниках-ракетчиках, которых, по их словам, 25 января направили для дальнейшей службы не по своим военно-учетным специальностям на полигон в поселке Спутник.

Там военным сообщили, что их отправят "к границе с Украиной", и границу, возможно, придется пересекать, утверждает Пайкачева.

Командование воинской части в поселке Спутник, по данным областного Комитета солдатских матерей, должно было за неделю собрать команду для отправки к украинской границе после того, как срочники этой части ответили отказом на предложение подписать контракты.

Несколько других военнослужащих в/ч в конце января рассказали правозащитникам, что в ноябре они и их сослуживцы (всего 70 человек) под давлением со стороны командования подписали контракты и были отправлены в Ростовскую область, где они якобы пересекли российско-украинскую границу.

Подробностей того, чем они занимались по ту сторону границы, военнослужащие не рассказали.

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Командование им пообещало, что контракты можно будет затем расторгнуть, однако по возвращении из "командировки" в январе им это сделать не удалось.

После консультации с правозащитниками все 70 военных направили командованию письменные претензии. Впоследствии, по данным Пайкачевой, контракты все-таки были расторгнуты.

Сергей Кривенко также рассказал, что к правозащитникам поступают сведения о "настойчивом предложении" для многих военнослужащих подписать контракт, однако те, кто не хочет, имеют возможность этого не делать.

О жалобах солдат, служащих под Мурманском, на принуждение к подписанию контрактов для последующей отправки в Украину ранее заявляли правозащитники из организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

Командующий группировкой войск США в Европе Бен Ходжес на днях заявил, что на территории России близ границы с Украиной сосредоточены десять батальонов российских военных.

Численность одного батальона в российской армии в зависимости от рода войск колеблется от 400 до 600 человек.

Россия неоднократно опровергала заявления Украины и стран Запада об участии российских военнослужащих в украинском вооруженном конфликте.

"Все люди, которые по зову сердца исполняли свой долг либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе на юго-востоке Украины, не являются наемниками. Потому что они за это денег не получают", — заявил президент Владимир Путин в декабре 2014 года, отвечая на вопрос об участии военных из России в боях на Донбассе.

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Двенадцатого февраля в Минске лидеры Украины, России, Германии и Франции подписали соглашение о прекращении огня на Донбассе с 00:00 15 февраля.

В одном из пунктов документа говорится о "выводе всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ".