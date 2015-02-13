Лавров не смешной, настаивают в МИД РФ

В пятницу, 13 февраля, в эфире Дождя заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова рассказала, что смех в зале во время выступления главы министерства Сергея Лаврова на конференции по безопасности в Мюнхене 7 февраля был постановочным.

«Мюнхенская конференция состояла из двух частей. Первая — постановочная часть. Это Порошенко с паспортами и смех в зале», — пояснила она.

Читайте такжеПорошенко: весь мир сегодня с Украиной, Россия - в изоляцииПо ее словам, американские дипломаты раздавали текстовки по делегациям. В них было якобы написано, что должны представители стран закладывать в тезисы своих выступлений.

«А вторая часть — переговоры с делегациями. Там была совершенно другая картина. Там была попытка этих стран понять этимологию кризиса и место, где они находятся», — добавила она.