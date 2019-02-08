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На курорте в Куршевеле самолет врезался в сугроб, есть пострадавшие (видео)

23:33, 08 февраля 2019
Мир
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Самолет врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы / фото Dauphine liberе

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах в пятницу, 8 февраля, самолет с пятью пассажирами на борту не успел затормозить при посадке и врезался в сугроб.

Об этом сообщает Dauphine liberе.

Отмечается, что самолет с пятью пассажирами на борту совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе. Однако пилот не смог своевременно затормозить, и самолет врезался в снежный сугроб.

В результате авиакатастрофы четыре человека получили легкие ранения. Пострадавших доставили в больницу.

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Теги: #авиакатастрофа#Франция