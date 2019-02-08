На курорте в Куршевеле самолет врезался в сугроб, есть пострадавшие (видео)
23:33, 08 февраля 2019Мир
119 0
В результате аварии четыре человека получили ранения.
Самолет врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы / фото Dauphine liberе
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах в пятницу, 8 февраля, самолет с пятью пассажирами на борту не успел затормозить при посадке и врезался в сугроб.
Об этом сообщает Dauphine liberе.
Отмечается, что самолет с пятью пассажирами на борту совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе. Однако пилот не смог своевременно затормозить, и самолет врезался в снежный сугроб.
В результате авиакатастрофы четыре человека получили легкие ранения. Пострадавших доставили в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter