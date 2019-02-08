Франция впервые со времен Второй мировой войны отзывает своего посла из Италии (видео)

В Париже говорят, что Рим не имел права вмешиваться во внутренние дела страны.

Дипломатический скандал: Франция впервые со времен Второй мировой войны отзывает своего посла из Италии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Скандал вспыхнул после того, как заместитель итальянского премьера встретился с протестующими французскими, представителями движения "желтых жилетов", которые уже несколько месяцев требуют социальных перемен и выступают против президента Макрона.

В Париже говорят, что Рим не имел права вмешиваться во внутренние дела страны. Называют эту ситуацию провокацией. А также заявляют, что уже несколько месяцев страдают от необоснованных обвинений популистской итальянской власти.