Франция впервые со времен Второй мировой войны отзывает своего посла из Италии (видео)
10:41, 08 февраля 2019Мир
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В Париже говорят, что Рим не имел права вмешиваться во внутренние дела страны.
Франция впервые со времен Второй мировой войны отзывает своего посла из Италии
Дипломатический скандал: Франция впервые со времен Второй мировой войны отзывает своего посла из Италии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Скандал вспыхнул после того, как заместитель итальянского премьера встретился с протестующими французскими, представителями движения "желтых жилетов", которые уже несколько месяцев требуют социальных перемен и выступают против президента Макрона.
В Париже говорят, что Рим не имел права вмешиваться во внутренние дела страны. Называют эту ситуацию провокацией. А также заявляют, что уже несколько месяцев страдают от необоснованных обвинений популистской итальянской власти.
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