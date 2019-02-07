British Council извинился перед Оруэллом за «зарезанное» 70 лет назад эссе

Выдающийся автор написал работу о британской кухне, но организация не решилась печатать ее после Второй мировой войны.

Через более чем 70 лет British Council извинился перед выдающимся писателем Джорджем Оруэллом за отклонение его эссе о гастрономических привычках в Великобритании.

Как пишет The Guardian, автора романов «1984» и «Скотный двор» выбрали для написания эссе о британской кухне в 1946 году. Материал нужен был British Council для популяризации британской культуры за рубежом. Но архивные данные организации обнаружили, что после оценки работы Оруэлла ей было отказано в публикации. А выдающемуся писателю сказали, что писать о еде в трудные времена после Второй мировой войны не очень хорошо.

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«Мне жаль, что такая явно глупая ситуация сложилась по вашей рукописи», - говорилось в письме об отказе.

Представитель департамента по вопросам публикаций сообщил Оруэллу, что он написал «хорошее эссе».

«За исключением некоторой незначительной критики, думаю, оно замечательное. Но было бы неудачно и немудрено публиковать его для читателей на континенте», - пояснили писателю.

Оруэлл в конце концов опубликовал сокращенную версию работы в Evening Standard.

«Похоже, организация в те времена была немного бездушной и неохотной брать риски. Она боялась выдавать эссе о еде (даже такое, которое освещало вредное влияние рациона военных времен) после голодной зимы 1945 года», - сказал редактор Аласдар Дональдсон.

«Спустя более чем 70 лет British Council с радостью исправляет свою ошибку в отношении величайшего политического писателя 20 века, опубликовав его оригинальное эссе в полном объеме», - добавил он.