Сенат США утвердил нового главу Пентагона

За его кандидатуру отдали свои голоса 93 из 100 сенаторов, передает DW.DE.

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Во время недавних слушаний в Сенате Эштон Картер заявил, что конфликт на востоке Украины имеет приоритетное значение. Он также подчеркнул необходимость незамедлительно проверить, делает ли правительство США "достаточно" для защиты своих союзников по НАТО в Восточной Европе. Кроме того, тогда же Эштон Картер признал, что он не против поставок оборонительного вооружения Украине.

Президент США Барак Обама уже приветствовал решение сенаторов об утверждении кандидатуры Эштона Картера. Барак Обама подчеркнул, что опыт 60-летнего Эштона Картера поможет сохранить мощь войск США.

После Роберта Гейтса, Леона Панетты, и Чака Хейгела Эштон Картер стал четвертым министром обороны США за время президентства Барака Обамы. Одной из главных задач для нового министра станет борьба с джихадистами "Исламского государства".

Напомним, Барак Обама выдвинул Эштона Картера на пост министра обороны США еще в начале декабря 2014 года.