Германия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Берлин ожидает, что в Венесуэле скоро состоятся новые выборы.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о признании Германией оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на агентство dpa, соответствующее заявление Меркель сделала в ходе визита в Японию.

"До вчера не было объявлено о проведении новых свободных выборов. А потому сейчас Гуайдо является лицом, с которым мы об этом будем разговаривать и от которого мы ожидаем, что он быстрее инициирует избирательный процесс", - указала канцлер.

По ее словам, с точки зрения Берлина и многих европейских партнеров Гуайдо является "легитимным временным президентом" для выполнения этого задания.

Ранее президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Дании, Латвии и Великобритании заявили о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента этой страны.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.