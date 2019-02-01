В сети появилось видео расправы силовиков режима Мадуро над мирным населением Венесуэлы (видео)

Видео снято простыми местными жителями прямо из окна.

Силовики режима Мадуро используют новую тактику для подавления протестов - мобильные отряды на мотоциклах прочесывают города, избивая и расстреливая в упор подозрительных граждан.

Соответствующее видео было опубликовано одним с очевидцев в twitter.

Видео снято простыми местными жителями прямо из окна, потому как силовики Мадуро не смущаясь творят зверства прямо посреди бела дня на улице.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису.

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21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.