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В НАТО напомнили России, когда истекает их требование о восстановлении соблюдения ракетного договора

13:04, 31 января 2019
Мир
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Военное руководство НАТО начало изучать последствия / фото УНИАН

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг напомнил России, что 2 февраля истекает срок требования о необходимости возобновления соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом в Бухаресте.

"Россия в нарушение этого договора разместила ракетную систему нового типа. Эта ракета SSC-8 ("Новатор 9М729") имеет ядерный потенциал, ее сложно обнаружить, и она способна достичь европейских городов", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в декабре США при решительной поддержке союзников объявили, что дают России 60 дней, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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"Этот период закончится через два дня. И, к сожалению, мы не видели признаков для прорыва. Поэтому мы должны подготовиться к миру, в котором не будет Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. И военное руководство НАТО начало изучать последствия", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, страны-члены Альянса должны изучить новые инициативы, так как новая гонка вооружений не будет отвечать ничьим интересам.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России сохранять, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что, если Россия не возобновит соблюдение положений этого соглашения, США начнут процесс выхода из договора.

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Теги: #НАТО#Россия#ракетный договор