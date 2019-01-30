Россия тайно предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия - The Washington Post

Москва просила Пхеньян предоставить информацию о реалистичных сроках денуклеаризации, если такое предложение ее заинтересовало.

Россия тайно предлагала КНДР расположить на ее территории АЭС в обмен на то, что Северная Корея откажется от ядерного и баллистического вооружения.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванные источники. "Прошлой осенью российские чиновники сделали секретное предложение Северной Корее, направленное на урегулирование тупиковых переговоров с администрацией Трампа по программе ядерного оружия. В обмен на ликвидацию Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет Москва предложила стране атомную электростанцию", - сказано в сообщении.

Россия предлагала такую идею в октябре 2018 года, но американской разведке о этом известно, только через несколько месяцев спустя.

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Предполагалось, что в рамках сделки российское правительство будет эксплуатировать завод и передавать все побочные продукты и отходы обратно в Россию, уменьшая риск того, что Северная Корея будет использовать электростанцию ​​для создания ядерного оружия, обеспечивая при этом бедную страну новым источником энергии.

Москва просила Пхеньян предоставить информацию о реалистичных сроках денуклеаризации, если такое предложение ее заинтересовало.

Пока неясно, что случилось дальше и продолжаются ли переговоры. Издание не получило комментарии у госдепа США, ЦРУ и посольства России в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что разведка США сомневается, что Северная Корея откажется от ядерного оружия.