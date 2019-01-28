СМИ сообщили, когда в Британии пройдет повторное голосование по "брекситу"

О новой дате «значимого голосования» по «брекситу» в ходе встречи с консерваторами сообщила премьер-министр Тереза Мэй.

Члены парламента Великобритании проголосуют по соглашению об условиях «брексита» 13 февраля.

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Об этом сообщает телеканал Sky News в Twitter со ссылкой на источники. По информации канала, о новой дате «значимого голосования» по «брекситу» в ходе встречи с консерваторами сообщила премьер-министр Тереза Мэй, передает kommersant. Она призвала членов партии поддержать поправку в соглашение, исключающую режим дальнейшего пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Источник Reuters в британском правительстве информацию о переносе дня голосования отрицает. По его данным, сообщение о переносе даты было направлено на то, чтобы убедить парламентариев в том, что завтрашнее голосование не будет их последним шансом проголосовать по «брекситу».

Как сообщал УНИАН, 15 января Палата общин Великобритании отклонила план выхода страны из ЕС, ранее одобренный Брюсселем. После этого глава лейбористов Джереми Корбин инициировал голосование об отставке Мэй, но ей в очередной раз удалось сохранить за собой пост. 21 января во время выступления в парламенте премьер представила парламенту альтернативный план по «брекситу», который должен был быть вынесен на голосование 29 января.