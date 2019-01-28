В Сибири поступают десятки сообщений о минировании школ и больниц
10:25, 28 января 2019Мир
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Сотрудники специальных служб проводят эвакуации и проверяют помещения.
По России прокатилась волна минирований / фото УНИАН
В регионах Сибири 28 января поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, больницах и жилых домах.
Сотрудники специальных служб проводят эвакуации и проверяют помещения. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".
Более десятка звонков поступило в Республике Хакасия, сообщила пресс-служба МЧС. Неизвестные сообщают о якобы минировании школ и больниц.
В Новосибирске агентству стало известно о якобы минировании четырех больниц. В Алтайском крае проверяют данные о заложенных бомбах в школах. Сигналы поступили из образовательных учреждений Барнаула и Новоалтайска.
Ранее из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в в Благовещенске, в Иркутске и Якутске.
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