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В Сибири поступают десятки сообщений о минировании школ и больниц

10:25, 28 января 2019
Мир
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По России прокатилась волна минирований / фото УНИАН

Сотрудники специальных служб проводят эвакуации и проверяют помещения. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Более десятка звонков поступило в Республике Хакасия, сообщила пресс-служба МЧС. Неизвестные сообщают о якобы минировании школ и больниц.

В Новосибирске агентству стало известно о якобы минировании четырех больниц. В Алтайском крае проверяют данные о заложенных бомбах в школах. Сигналы поступили из образовательных учреждений Барнаула и Новоалтайска.

Ранее из-за сообщений с угрозами взрыва эвакуации проходили в в Благовещенске, в Иркутске и Якутске.

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Теги: #Россия#минирование#Сибирь