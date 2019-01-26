"Видит себя царем": эксперт спрогнозировал крах Путина

Президент России не откажется от "престола", полагает политолог.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что в 2019 году возможен крах Владимира Путина как лидера Российской Федерации.

Президент России не откажется от "престола", это невозможно, он уже обезумел в своей мессийности, рассказал эксперт на чате в Главреде.

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По словам собеседника, Путин просто не видит себя в другой ипостаси, кроме как царем РФ.

"Выход только один: должно произойти какие-то естественное разрешение ситуации и уход Путина, как человека, который держит власть. Путин как лидер уже полностью исчерпал себя", — отметил собеседник.

Соскин думает, что в 2019 году будет какой-то крах: то ли полный крах Путина как лидера, то ли его из жизни, то ли произойдет нечто значительное, и 2019-й станет преддверием уничтожения главы России.