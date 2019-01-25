Парламент Греции одобрил историческое соглашение о переименовании Македонии

Греческие депутаты поддержали соглашение с Македонией о ее переименовании в Республику Северная Македония.

Парламент Греции одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны в Республику Северная Македония.

За этот договор со Скопье в пятницу, 25 января, проголосовали 153 депутата - представители правящей партии премьер-министра Алексиса Ципраса, а также несколько независимых парламентариев, передает dw.com.

Против высказались 146 депутатов, еще один воздержался, сообщил председатель парламента.

Напомним, решение о переименовании страны в Республику Северная Македония парламент в Скопье одобрил еще 11 января, соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов в две трети (81 из 120).

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Читайте такжеГенсек НАТО приветствовал историческое решение о смене название Македонии

Через несколько месяцев в Македонии прошел референдум, участники которого отвечали на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?". Он был признан несостоявшимся, так как в нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокируют вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.