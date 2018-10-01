На провальном референдуме в Македонии большинство поддержало переименование страны

За поддержку изменения названия страны проголосовали 91,38 процента участников, против были 5,63 процента. Но явка составила лишь 36,83 процента при необходимых 50-ти.

На референдуме о новом названии Македонии это изменение поддержали более 90 процентов его участников, но сам референдум считается несостоявшимся.

Об этом свидетельствуют результаты Государственной избирательной комиссии по результатам подсчетов голосов с 97,5 процентов участков, передает Радио Свобода.

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За поддержку изменения названия страны на это время проголосовали 91,38 процента участников, против были 5,63 процента. Но явка составила лишь 36,83 процента. Для того, чтобы референдум был признан действительным, в нем должны принять участие не менее 50 процентов от всех зарегистрированных избирателей. Председатель Госизбиркома Оливер Деркосский уже заявил: «Очевидно, что на этом референдуме решение не принято».

На референдум был вынесен вопрос: «Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Этот договор, заключенный в июне, предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Для того, чтобы этот договор вступил в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен внести изменение в Конституцию страны о ее названии по крайней мере двумя третями голосов законодателей.