В Британии каждый день задерживают пособников исламистов

Об этом заявил замглавы лондонской полиции Марк Роули, передает Би-би-си. По словам помощника комиссара, угроза государственной безопасности со стороны вербовщиков "Исламского государства" возрастает на глазах.

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Марк Роули также попросил правительство выделить дополнительные средства на борьбу с исламистской угрозой.

Как отмечают в полиции Великобритании, специалисты по кибербезопасности еженедельно блокирует до тысячи сайтов с экстремистскими материалами.

В минувшие выходные принц Чарльз в интервью Би-би-си выразил обеспокоенность радикализацией молодых мусульман Великобритании.