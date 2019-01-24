Кризис в США парализовал главные институты власти, для оппозиции Трамп стал "врагом государства" - журналист

Шатдаун, возникший из-за разногласий о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, уже рекордно долгий в истории страны. При этом никаких намеков на достижение компромисса пока нет.

Количество скандалов с участием Дональда Трампа постоянно растет. Почти каждый день СМИ сообщают о новых подозрениях в адрес президента.

Об этом говорится в мнении обозревателя Ивана Яковины в журнале "Новое время". Прямо сейчас оппоненты винят его в шатдауне правительства, уничтожении записей переводчиков после встреч с Владимиром Путиным, предательстве сирийских курдов, в необъяснимой отмене санкций против Олега Дерипаски и прочем.

"Из-за собственной токсичности Трамп не может заполнить десятки руководящих постов в своей администрации, поскольку квалифицированные люди просто не хотят с ним работать. Даже Пентагон сейчас осиротел — желающих стать министром обороны просто нет", - говорится в статье.

Шатдаун, возникший из-за разногласий о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, уже рекордно долгий в истории страны. При этом никаких намеков на достижение компромисса пока нет.

"Тот, кто сделает хоть полшага назад, лишится шансов на победу в 2020 году... Для растущего числа оппозиционеров Трамп — просто враг, заслуживающий соответствующего к себе отношения. Спикер Палаты представителей Конгресса демократ Нэнси Пелоси пошла на беспрецедентный шаг, отказавшись приглашать главу государства в Конгресс для выступления с ежегодной речью О положении в стране. В истории США не было случая, чтобы депутаты Конгресса столь откровенно, публично и даже издевательски указывали президенту на дверь", - считает Яковина.

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В статье отмечается, что в итоге складывается очень нездоровая для США ситуация. Президент, подозреваемый ФБР в работе на Россию, не может в полной мере осуществлять свои функции. Слишком много времени уходит на скандалы, споры и выяснения отношений.

Администрация главы государства, пребывающая в постоянном хаосе, не сформирована. В ней просто не хватает людей. Но и то, что есть, не может работать нормально, поскольку правительство лишено средств из-за шатдауна. Спикер Сената республиканец Митч Макконнелл отказывается вносить на рассмотрение верхней палаты законы, способные прекратить шатдаун. Работа Сената парализована.

"А пока Вашингтон раздумывает, Европа уже действует. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, встревоженные состоянием и перспективами США, заключили в Ахене новый договор о дружбе. Центральное место в нем уделено вопросам безопасности — Германия и Франция хеджируют риски на случай окончательного распада американских институтов, включая возможный отказ США от участия в обеспечении европейской безопасности", - говорится в сообщении.

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