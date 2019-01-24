ЕС отреагировал на политический кризис в Венесуэле

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.

Европейский союз призывает к немедленному политическому процессу в Венесуэле, который приведет к свободным выборам в соответствии с конституционным порядком.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, пишет Европейская правда.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его президента Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и уважаться", - говорится в заявлении.

Читайте такжеРеволюция в Венесуэле: что известно о временном президенте страны Гуайдо

Могерини подчеркнула, что насилие и чрезмерное применение силы подразделениями безопасности совершенно неприемлемы и не решат кризис.

"Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации, он может свободно выбирать своих лидеров и решать свое будущее", - подчеркнула Могерини.

Она заверила, что Европейский союз и его государства-члены "по-прежнему готовы поддержать восстановление демократии и верховенства права в Венесуэле с помощью надежного мирного политического процесса в соответствии с конституцией".

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.

Мадуро, который с 2013 года руководит Венесуэлой, объявил о расторжении дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Вашингтон в свою очередь призвал лидера Венесуэлы уйти в отставку и попросил венесуэльских военных поддержать попытку восстановления демократии в стране.

Парламент Венесуэлы 16 января объявил Мадуро узурпатором власти в стране.

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало ухудшаться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов в год. В большинстве городов наблюдается недостаток товаров повседневного пользования, миллионы людей эмигрировали из страны в поисках работы.